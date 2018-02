L’opposition veut soumettre l’entente avec les médecins spécialistes aux électeurs

Les partis d’opposition demandent à Philippe Couillard d’attendre avant de signer l’entente avec les médecins spécialistes, afin que les Québécois puissent décider du sort de ces milliards lors des élections provinciales.

«Je demande à M. Couillard de ne pas signer l'entente de principe avec les médecins spécialistes, a affirmé le chef de la CAQ, François Legault. Je mets au défi Philippe Couillard de soumettre l'entente des spécialistes aux Québécois à l'élection du 1er octobre prochain».

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, est du même avis. «Aujourd'hui, je joins ma voix à celle de M. Legault, a-t-il dit. C’est rare, mais je suis d'accord avec lui».

Toutefois, le premier ministre a ridiculisé cette demande, la refusant sur le champ.

«Les oppositions veulent déchirer l’entente. C’est très irréfléchi et très dangereux», a soutenu le premier ministre Philippe Couillard, croyant que l’opposition souhaite qu’un climat de conflit persiste entre le gouvernement et les médecins jusqu'à l'élection.

«Nous, on vient de régler de façon intéressante pour la population», a assuré le chef du gouvernement.

Entente critiquée

Selon l’entente dévoilée par le gouvernement la semaine dernière, Québec paiera un 2 milliards $ pour l’entente qui couvre les années 2015 à 2023. Les spécialistes auront droit à une augmentation de 11,2 % sur huit ans, qui représente un montant de 511 millions $. En plus, les médecins obtiendront une somme non récurrente de 1,5 milliard $ qui vise à régler une dette accumulée pour des sommes non allouées depuis 2012.

«C'est l'argent des Québécois. Moralement, le gouvernement libéral n'a pas le droit d'engager l'État, donc d'engager les Québécois à verser ces milliards de dollars injustifiés», a pesté François Legault qui veut rouvrir l’entente et renégocier.

Le chef du PQ a également prié le gouvernement de laisser le prochain gouvernement «décider de ce qui va se passer pour l'avenir».

«Que l'entente ne soit pas entérinée puis, surtout, que l'entente ne soit pas appliquée», a signalé M. Lisée.

Le chef du PQ ne réclame toutefois pas le départ du ministre Barrette. «Ce n'est plus la peine, ce n'est plus la peine. La démission de M. Barrette, on va l'avoir à l'élection du 1er octobre prochain, c'est là que ça va se passer».

Mouvement social

Québec solidaire compte soulever un mouvement social en vue des prochaines élections pour s'opposer au duo «Barrette-Couillard dans le réseau de la santé». Continuant de réclamer la démission du ministre Gaétan Barrette, le parti organise une manifestation samedi prochain.

«Si la réponse du public est là. Nous, on va continuer à se mobiliser, et maintenant on a des outils pour le faire beaucoup mieux qu'avant, et ça nous rend très enthousiastes», a expliqué la co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, qui veut aussi rouvrir l’entente.