Nouveaux logements: un accès minimal obligatoire pour les fauteuils roulants

Québec forcera les entrepreneurs à doter leurs nouveaux bâtiments d’habitation d’une «accessibilité minimale» afin de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite, dont celles en fauteuil roulant.

Ces logements seront bâtis pour permettre à une personne ayant une incapacité d’accéder à «certaines pièces» de son logement et d’y circuler aisément. Ainsi, l’accessibilité universelle vers une salle de toilette, une salle de séjour et une salle à manger sera exigée, mais l’accès à d’autres pièces, comme la chambre principale, la salle à manger et la cuisine ne sera pas garanti.

Ces exigences s’appliqueront aussitôt que la nouvelle habitation comportera deux étages et plus de huit unités. À l'heure actuelle, le Code de construction n’impose aucune règle d’accessibilité à l’intérieur des logements.

«Comme la population est vieillissante et que le nombre de Québécois devant faire face à ce type d'incapacité croît rapidement, il est temps que les logements et que les pratiques de construction résidentielle s'adaptent», a expliqué, mardi, en conférence de presse la ministre responsable des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault.

De son côté, la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, croit que cette initiative permettra aux personnes âgées de rester plus longtemps à domicile.

«Vous comprenez qu'il va s'ensuivre une diminution des coûts de services pour le soutien à domicile», a-t-elle indiqué.

«On a l'habitude de se parler d'aînés qui ont des difficultés, parlons de ceux qui veulent habiter chez eux le plus longtemps possible», s’est quant à elle réjouie la ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau.