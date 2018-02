Chers amis usagers de la route,

Pouvons-nous nous parler sereinement sans risquer de nous faire sermonner sur la montagne avec des coups de gueule à la «Aie! je paie plus de taxes que toi! J’ai plus de droits que toi dans d’espace !» ?

Chaque fois qu’on fait plus d’aménagement pour encourager le transport en commun et actif, ça crie de partout parce que de certains points de vue, on enlève de l’espace à celles et ceux qui se considèrent comme premiers propriétaires de la route: les automobilistes.

Or, nous devrions tous nous réjouir, car les chiffres démontrent que quand on améliore l’offre de transport en commun, on le prend... À l’évidence, l’offre n’est pas encore satisfaisante parce que nous prenons encore très souvent la voiture pour nous rendre au travail. Pourquoi? Parce que c’est plus facile et confortable de prendre sa voiture et parce que les services de transport en commun sont malheureusement loin d’être toujours efficaces, confortables et fiables...

Cependant, il ne faut pas être un grand urbaniste pour constater qu’il n’y a plus de place sur la route pour davantage de voitures à Montréal et qu’il va falloir finir par aller au fond de ce foutu débat.

Je ne suis pas étonnée du tollé que soulève la fermeture de la voie Camillien-Houde, même si, au départ, elle n’a jamais été conçue pour devenir une autoroute. Cette décision de la nouvelle administration municipale dérange parce qu’elle ose vous enlever un privilège. Oui, un privilège parce qu’au Québec, nous, les automobilistes, sommes les propriétaires des routes. Et je sais, nous n’aimons pas changer nos habitudes, surtout quand nous avons pris celle d’être si confortablement assis dans notre voiture.

Mais franchement, entre nous, est-ce qu’il ne serait pas intéressant de voir notre métropole enfin réussir à s’inscrire dans une réelle culture de mobilité? Et par mobilité, j’entends un bouquet d’offres qui permettrait à l’ensemble de la population de passer de façon agréable et sécuritaire d’un endroit de la ville à un autre, et ce, peu importe le moyen, la classe sociale ou le niveau de motricité.

Le pari de la mobilité, c’est aussi celui d’une société plus en santé, de l’école, à la maison, au travail, ou pour nos loisirs. Quand on constate que nous sommes de plus en plus sédentaires, et que cela entraîne des problèmes de santé comme la dépression, les maux de dos et, qu’en plus, un Québécois sur cinq est obèse, peut-être serait-il temps de trouver des stratégies pour favoriser et encourager le transport en commun et actif, non? Oui, les gouvernements devront investir, mais il faudra aussi cesser de chialer individuellement chaque fois que des mesures sont implantées pour améliorer la mobilité sur le plan collectif!

La prochaine fois que nous entendrons: «Plus de mobilité», ne pensons pas seulement congestion ou cônes oranges: pensons plus loin, pensons collectif et actif!

Les manières de marcher en ville sont tellement nombreuses... Si, au lieu de nous inscrire au gym, on marchait dans notre ville, peut-être que notre santé individuelle et collective s’en porterait mieux? En attendant vos commentaires, je vais courir sur le Mont-Royal... Si vous m’y croisez d’ici le printemps, ne me klaxonnez pas trop fort, s’il vous plaît!