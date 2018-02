Premier arrivé, premier servi pour les demandes d'asile

Devant le nombre de cas de demandes d'asile qui ne cesse d'augmenter, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a décidé d'adopter le principe du «premier arrivé, premier servi».

La CISR a expliqué, mardi, que les demandes d'asile seront désormais traitées «dans l’ordre où elles ont été reçues». «La Commission fera des exceptions pour les demandes prioritaires (notamment pour les mineurs non accompagnés ou d’autres personnes vulnérables)», a toutefois indiqué la CISR dans un communiqué.

Depuis décembre 2012, la Commission devait donner la priorité aux nouveaux cas par rapport aux plus anciens. Or, l'importante hausse du nombre de demandes d'asile au Canada a entraîné des délais d'attente de plus en plus longs.

«De nombreux demandeurs d’asile attendent leur audience depuis longtemps. Compte tenu de la situation actuelle, le fait d’instruire nos demandes d’asile dans l’ordre où elles ont été déférées, tout en faisant de la place aux gains d’efficacité, est la bonne chose à faire», a expliqué la vice-présidente à la Section de la protection des réfugiés de la CISR, Shereen Benzvy Miller.

La CISR a mentionné qu'en moyenne, 2100 cas de retard se sont ajoutés mensuellement depuis janvier 2017, avec une pointe de 6200 dossiers en septembre 2017. Au moment d'amorcer 2018, il fallait compter environ 20 mois d'attente avant de pouvoir plaider sa cause devant le tribunal administratif.