Prudence sur les routes de Québec

La pluie verglaçante pourrait compliquer les déplacements mardi dans la grande région de Québec.

Les automobilistes devront redoubler de prudence sur les routes mardi matin, puisqu’un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur.

Environnement Canada précise que la situation devrait se corser au fil de la journée: les températures seront à la baisse au cours de l’après-midi et devraient atteindre -4 °C. «Il faudra être prudent pour le retour à la maison et vers l’heure du souper, les routes risquent d’être plus glissantes», indique le météorologue Bruno Marquis.

Au total, entre 10 et 15 mm de pluie verglaçante sont attendus d’ici la nuit prochaine. «La pluie devrait cesser au cours de la nuit et, demain [mercredi] matin, ce sera une bruine intermittente», ajoute M. Marquis.

Jusqu'à présent, aucun incident majeur relatif à cette pluie verglaçante n’a été rapporté sur les territoires du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et de la Sûreté du Québec.