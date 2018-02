Un médecin se disait trop gros pour avoir agressé des patientes

Un médecin de l'Ontario qui avait réfuté des allégations d'agressions sexuelles en plaidant qu'il était trop gros pour avoir commis les gestes qui lui étaient reprochés a perdu son droit de pratiquer la médecine, a rapporté le «Toronto Star».

Le dermatologiste Rodion Kunynetz, qui pratiquait la médecine à Barrie, en Ontario, avait été reconnu coupable d'abus d'ordre sexuel en mars 2017. Certaines de ces patientes avaient allégué qu'il frottait son pénis sur leurs jambes lors d'examens.

Le Dr Kunynetz s'était défendu en arguant qu'il était physiquement impossible qu'il eût frotté son pénis contre ses patientes en raison de la grosseur de son ventre.

Mardi, le Comité de discipline de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a estimé qu'il ne pouvait juger si oui ou non Rodion Kunynetz avait apposé ses parties génitales sur les jambes de certaines de ses patientes. Le Comité a toutefois jugé que ce n'était «pas impossible» et qu'il y avait bel et bien eu, au minimum, un contact entre le bas du ventre du médecin et ses patientes.

En mars 2017, le Comité avait jugé que le médecin avait abusé sexuellement une patiente en lui touchant les seins sous son soutien-gorge, sans justification médicale.

Le Comité a finalement décidé de retirer son droit de pratique au Dr. Kunynetz. Ce dernier devra aussi s'acquitter d'un montant de 16 000 $ pour payer d'éventuelles thérapies pour ses patientes, ainsi que d'une somme de 145 000 $ pour défrayer les coûts des procédures disciplinaires du Comité.