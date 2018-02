Un octogénaire de Québec manque à l'appel

Le Service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser Raymond Moreau, un octogénaire de Québec porté disparu mardi. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme de 81 ans aurait quitté sa résidence mardi matin, vers 9 h 30, pour se rendre dans un commerce. Selon les informations transmises par le SPVQ, il ne se serait toutefois jamais rendu à destination.

Il aurait été vu pour la dernière fois à Trois-Rivières, vers 14 h 45, dans une station-service située au 2085 boulevard Thibault. Il aurait quitté ce lieu à bord de son véhicule Mazda CX-5 bleu 2015 immatriculé Y92HJC.

Raymond Moreau mesure 1,79 m (5' 9''). Il a les cheveux blancs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau de couleur marine avec une doublure en polar bourgogne, un pantalon de couleur marine et une chemise à carreaux bleu et rouge. Il avait aussi un porte-document à la main.

Toute personne qui aperçoit l’octogénaire peut le faire savoir en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, il est possible de joindre le 418-641-AGIR (2447) ou le 1-888-641-AGIR.