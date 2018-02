Un week-end à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

«J’habite le paysage et le paysage m’habite», écrivait Saint-Denys Garneau à propos de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier où il a passé son enfance. Ce paysage, c’est un ensemble de lacs et de forêts traversées par la rivière de la Jacques-Cartier. À 40 minutes de route de la ville de Québec, l’endroit invite à l’évasion, la détente et la célébration de la nature.

OÙ FLÂNER?

Au Spa Duchesnay

Fier de ses récentes rénovations, le Spa Duchesnay offre à ses visiteurs une expérience de relaxation et de détente renouvelée. Situé en bordure du lac Saint-Joseph, au cœur de la Station touristique Duchesnay, le spa d’inspiration scandinave propose bains nordiques chauds et froids, sauna et divers soins de massothérapie. Bonne nouvelle pour les familles: les enfants peuvent désormais accompagner leurs parents dans les bains tous les jours de la semaine entre 9 h et 12 h et lors du soin de massothérapie de 30 minutes en tandem parent-enfant.

Sur le lac gelé, en pratiquant la pêche blanche

La truite mouchetée, l’omble de fontaine et l’achigan à petite bouche se laissent taquiner en hiver sur la baie gelée de Duchesnay. On se procure son équipement de pêche blanche (location de brimbale, vers, trou supplémentaire) et son permis de pêche journalier sur place, avant de s’installer et de profiter du grand air en attendant que le poisson morde.

www.catshalac.com/peche-blanche.html

QUOI FAIRE EN HIVER?

Du traîneau à chiens avec Aventure Inukshuk

Si diverses expériences sont proposées par Aventure Inukshuk, toutes promettent de faire vivre des moments magiques en compagnie de petits et grands chiens de traîneau. Rencontre avec un guide véritable «musher», formation de conduite, balade en sentier, conduite du traîneau, visite de la maternité, chocolat chaud: le programme de randonnée est bien rempli. Pour les aventuriers qui désirent pousser plus loin l’expérience, une expédition de deux jours avec nuitée dans un campement rustique est aussi possible.

www.aventureinukshuk.qc.ca

Bouger au parc du Grand-Héron

Un anneau de glace de 3 km aux boucles s’élevant en pleine forêt, une glissade de neige de 20 pieds, deux patinoires et des pistes de raquette et de ski de fond: ce ne sont pas les activités hivernales qui manquent au Parc de glisse du Grand-Héron. Le Chemin de La Liseuse permet de se balader en ski de fond le long de la rivière Jacques-Cartier le temps d’une randonnée de 14 km ou encore de 30 km, le temps de se rendre et de revenir du Centre plein air Dansereau de Pont-Rouge.

De la raquette et du ski de fond à la station touristique Duchesnay

Arrêt incontournable de la région, la station touristique Duchesnay s’élève sur un site de 89 km2 voisin du superbe lac Saint-Joseph. En hiver, on y pratique la randonnée, le ski de fond (47 km de sentiers linéaires partagés en plusieurs parcours), la raquette (22,4 km de sentiers balisés) et le patin sur la patinoire aménagée. Quatre refuges chauffés attendent d’ailleurs les visiteurs au fil des sentiers.

www.sepaq.com/ct/duc

OÙ MANGER?

Au Bistro-bar Le Quatre-Temps

Le Quatre-Temps et son chef Sébastien Rivard proposent un menu bistro mettant à l’honneur les produits du terroir québécois. Point de vue sur le lac Saint-Joseph, foyer, atmosphère champêtre, belle sélection de vins, certification Terroir et Saveurs du Québec; le bistro-bar situé dans l’Auberge Duchesnay a tout pour plaire aux visiteurs gourmands.

OÙ DORMIR?

À l’auberge de la station touristique Duchesnay

On se rend à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en grande partie pour vivre l’expérience d’une nuitée à la station touristique Duchesnay. Chacune des chambres de cette auberge classée 4 étoiles offre une vue sur le lac et une réelle impression de fusion avec la nature.

Hôtel Valcartier

On n’hésite pas à faire un peu de route (à peine 30 minutes depuis Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) afin de faire grand plaisir aux enfants. Du haut de ses 4 étoiles, le nouvel hôtel Valcartier est adapté aux familles, en plus de faire partie d’un immense complexe récréotouristique comprenant un parc aquatique intérieur (le Bora Parc) et rien de moins que le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique.

www.valcartier.com/fr/hotel-valcartier