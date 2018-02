Une année record pour le tourisme au Canada

Un nombre record de touristes ont visité le Canada en 2017, année du 150e anniversaire de la confédération.

Plus de 20,85 millions de visiteurs étrangers sont venus au Canada l’an dernier, selon un rapport publié mardi par Destination Canada, la société d’État chargée de promouvoir le tourisme au pays.

Ce nombre fracasse le précédent record établi en 2002, alors que le Canada avait accueilli 20,06 millions de touristes.

Il s’agit également d’une augmentation de 4,4% par rapport à 2016.

La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a attribué ces récentes données aux festivités entourant le 150e anniversaire de la confédération. «Wow! Des chiffres qui témoignent du succès des célébrations de #Canada150!» a-t-elle écrit sur Twitter.

Provenance par région

Destination Canada cible principalement onze pays pour la promotion du tourisme.

Parmi eux, les États-Unis comptent toujours pour la majorité des visiteurs étrangers. Ils sont 14,33 millions à avoir traversé au nord de la frontière, un chiffre en hausse de 3,1 % par rapport à 2016.

En dehors des États-Unis, ce sont les marchés de l’Asie-Pacifique (Australie, Inde, Chine, Japon et Corée du Sud) et de l’Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni) qui dominent le palmarès, avec respectivement 1,9 et 1,76 million d’arrivées.

L’Amérique du Sud (Brésil et Mexique) compte pour 500 000 visiteurs. C’est d’ailleurs ce marché qui a connu la plus forte expansion en 2017, en croissance de plus de 39%.