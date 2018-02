Une nouvelle clinique pourrait ne jamais voir le jour sur Le Plateau

Un projet de clinique de médecine familiale pour enfants est sérieusement compromis en raison de la vision anti-automobile de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

La clinique médicale Angus, sur la rue Sherbrooke Est à Montréal, planifie depuis l’an passé de créer un nouveau pavillon spécialisé dans les soins aux enfants et aux femmes enceintes.

Le projet serait d’autant plus pertinent que l’est de Montréal ne compte plus de clinique pédiatrique depuis l’an dernier et l’urgence de l’hôpital Sainte-Justine déborde de jeunes patients, fait valoir l’administrateur du projet, Marc de Bellefeuille.

Le seul hic: les responsables demandent de pouvoir construire 124 places de stationnement intérieur dans leur nouveau pavillon situé sur Le Plateau-Mont-Royal, mais l’arrondissement n’en permet que 15.

«On ne le fait pas pour les médecins, on le fait pour les patients, pour les mamans en plein hiver qui arrivent avec la poussette, le sac à couches», explique Marc de Bellefeuille.

Limiter l’auto

Malgré des rencontres et des échanges de courriels, les responsables du projet et l’arrondissement n’en sont pas venus à une entente. Le service d’urbanisme de l’arrondissement répond simplement au promoteur que le projet ne cadre pas avec la vision du secteur qui souhaite limiter l’utilisation de l’automobile.

«On soigne des enfants malades qui sont hyper contagieux et tu me dis de les embarquer dans un autobus, de les laisser pleurer et de rendre tout le monde malade? C’est aberrant», a réagi Isabelle Girard, présidente de l’Association des cliniques médicales du Québec, qui regrette le manque de flexibilité de l’arrondissement.

Ce n’est pas la première fois que Le Plateau et son maire, Luc Ferrandez, font les manchettes pour ses décisions visant à réduire l’espace accordé à l’automobile.

«Aussitôt que vous habitez le moindrement loin de la clinique, vous êtes obligé d’avoir une voiture avec un enfant», a reconnu Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades.

Suite incertaine

Compte tenu des exigences actuelles de l’arrondissement, le promoteur Jocelyn Huot ne voit même pas la pertinence de présenter son projet aux élus pour obtenir une autorisation.

«Ça va prendre près de huit mois et plusieurs dépenses pour préparer les documents, alors que je n’ai pas l’assurance que ce sera autorisé», dit-il.

Au cabinet du maire Luc Ferrandez, les questions du Journal ont été transférées au porte-parole de l’arrondissement, Michel Tanguay. Ce dernier précise en effet qu’il est «extrêmement rare» que les élus prennent une décision inverse à celles de l’arrondissement.

Le promoteur fait remarquer qu’un projet semblable a été beaucoup plus facile à faire autoriser l’automne dernier dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Rappel de décisions du Plateau

2010

Ajout de 600 nouveaux parcomètres

2011

Plusieurs rues sont devenues des sens uniques ou des impasses

2012

Le tarif des vignettes de stationnement a doublé et elles ont été implantées dans quatre nouveaux secteurs

2015

Un total de 334 places avec vignette ont été installées dans le secteur du Petit Laurier, sur les 1356 places que compte le quartier

Le projet de clinique pédiatrique

Près de 20 médecins pédiatres et omnipraticiens s’étaient montrés intéressés à s’y joindre

Elle aurait pu se qualifier pour devenir une « super-clinique » pouvant accueillir des patients n’ayant pas de médecins de famille

Les explications de l’arrondissement

«Un nombre aussi important de stationnements que celui prévu dans votre projet va complètement à l’encontre des orientations d’aménagement privilégiées par l’arrondissement depuis de nombreuses années»

– Michaël Tremblay, chef de division urbanisme, Le Plateau-Mont-Royal, dans un courriel envoyé au promoteur

«Au-delà du nombre de stationnements permis ou non, l’objectif de l’arrondissement est de diminuer la dépendance à l’automobile et de privilégier le développement des infrastructures de transport actif et collectif»

– Michel Tanguay, chargé de communication, Le Plateau-Mont-Royal, dans un courriel envoyé au Journal de Montréal

«Largement axé sur les déplacements en automobile, votre projet ne concorde pas du tout avec la vision de développement du secteur d’emplois de Plateau Est»

– Marlène Schwartz, urbaniste, Le Plateau-Mont-Royal, dans un courriel envoyé au promoteur