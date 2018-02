Veille de débâcles pour des rivières de la Montérégie

Une demi-douzaine de rivières de la Montérégie se trouvaient sous le coup d'un avis de débâcle, mardi soir, en raison du redoux et de la pluie qui est tombée sur le sud-ouest du Québec pendant la journée.

Tout au long de la journée, le niveau d'eau des rivières aux Brochets, Châteauguay, l'Acadie, des Hurons, de la Tortue, Yamaska et Noire a augmenté.

«On anticipe que la majorité des cours d'eau atteindront leur maximum de niveau demain [mercredi] entre 9 h (plus petits cours d'eau) et 21 h», a expliqué Hydro-Météo dans un bulletin hydrométéorologique publié en milieu d'après-midi, mardi.

«Des débâcles seront possibles par endroits à partir de la soirée [de mardi] pour les plus petits cours d'eau et celles-ci se poursuivront mercredi et possiblement jeudi tout en s'étendant aux plus grandes rivières», a ajouté l'entreprise spécialisée.

Le redoux qui touche le sud de la province culminera mercredi avec des températures qui atteindront jusqu'à 9 °C à Montréal, a indiqué Environnement Canada. De la pluie est aussi attendue au courant de la journée, si bien que le couvert neigeux devrait continuer de fondre.

Le froid reprendra ses droits au cours de la nuit de mercredi à jeudi pour quelque temps, avant le passage d'un autre épisode de douceur qui doit s'amorcer dès vendredi, avec des températures légèrement au-dessus du point de congélation.