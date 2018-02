Avertissements de débâcle pour plusieurs rivières au sud du Québec

La sécurité civile du Québec a à l’œil plusieurs rivières au sud de la province, mercredi. On craint que les précipitations et les températures chaudes amènent des mouvements de glace qui pourraient causer des embâcles sur différents cours d’eau.

Depuis hier, de 15 à 20 mm de pluie sont tombés sur la région, ce qui est un peu moins que ce qui avait été prévu.

«La neige peut absorber la pluie tombée et il n’y a pas de lien direct entre la quantité de neige au sol et de possibles inondations», a rappelé Thomas Blanchet, porte-parole de la sécurité civile, en entrevue au Québec matin.

Une veille d’inondation est en vigueur pour la rivière Coaticook, en Estrie, selon les informations d’Hydro Météo. Des avertissements de débâcle ont été émis pour près de 20 rivières en Montérégie, au Centre-du-Québec et en Estrie.

La rivière Châteauguay est l’une de celles frappées d’un avertissement.

«On suit la situation activement. Ce matin, la rivière coule très bien, a dit le maire de la municipalité, Pierre-Paul Routhier. Des mesures étaient déjà prévues. On avait demandé l’aéroglisseur et on m’a confirmé qu’il serait ici ce matin. On a aussi pris des arrangements avec la grenouille pour défaire les petits morceaux de glace.»

Les autorités soulignent que la journée de mercredi constitue une fenêtre critique pour surveiller le mouvement des glaces.