Couillard estime avoir été dur envers les médecins

Sous le feu des critiques pour l’entente avec les médecins spécialistes, le premier ministre Philippe Couillard affirme que son gouvernement a été «agressif envers la profession médicale» depuis 2014.

Le premier ministre répliquait au chef péquiste Jean-François Lisée qui rappelait que Philippe Couillard a lui-même été médecin spécialiste avant de faire le saut en politique, tout comme le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

«Le fait que je sois issu de la profession médicale, comme mon collègue, n'a absolument rien à voir avec ce qui a été fait, au contraire, a déclaré Philippe Couillard au Salon bleu. Je vous mets au défi de trouver un gouvernement qui a été aussi agressif envers la profession médicale qu'on l'a été depuis 2014.»

«Invectives»

«On a été l'objet d'invectives, d'insultes de la part des médecins, tout le long du mandat, a ajouté le premier ministre. Et de dire que, de quelque façon que ce soit, on favorise autre personne que les patients, c'est tout simplement faux.»

Au cours de l’actuel mandat, le gouvernement Couillard a fait adopter la loi 20 et la loi 130, qui prévoyaient des pénalités pour les médecins qui n’atteignaient pas certains objectifs de rendement. L’application des deux lois a toutefois été suspendue et les pénalités n’entreront pas en vigueur pour au moins une autre année.

L’entente conclue avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) prévoit plutôt des primes pour les spécialistes qui seront appelés à couvrir les bris de service.

Démocratie

Dans le même échange, Jean-François Lisée a critiqué le processus d’adoption de l’entente au sein de la FMSQ, où 133 délégués sont responsables de se prononcer pour les quelque 10 000 membres.

Le premier ministre a répliqué en faisant un parallèle avec les élus de l’Assemblée nationale. «Si je compte bien, on est 125 pour représenter 8 millions de personnes – plus de 8 millions de personnes – et prendre des décisions sur des dizaines de milliards de dollars. Franchement, c'est l'essence même de la démocratie représentative», a-t-il lancé.