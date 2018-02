Des clous sur la ligne de piquetage d’ABI?: la SQ mène une enquête

Après cinq semaines de lock-out, les relations entre les syndiqués et le personnel-cadre de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) semblent plus tendues que jamais. La Sûreté du Québec (SQ) confirme devoir intervenir régulièrement sur la ligne de piquetage et TVA Nouvelles a appris qu'une enquête pour des méfaits est en cours.

Des syndiqués auraient délibérément placé des clous au sol afin de provoquer des crevaisons. Des cadres, mais aussi des sous-traitants auraient été victimes de ces clous. La SQ invite quiconque ayant fait une crevaison à la sortie de l'usine à contacter les policiers.

«Nous avons ouvert un dossier et on mène enquête. C'est important de porter plainte, car tout est compilé. Les auteurs, quand on les aura retrouvés, pourraient faire face à des accusations criminelles», a expliqué la sergente Éloise Cossette de la SQ.

Lundi, les syndiqués ont refusé de laisser passer un autobus jusqu'à l'arrivée des policiers.

En janvier, c'est de l'huile qui aurait volontairement été répandue au sol.

«Nous ne prenons aucunement position dans le conflit. Nous avons un devoir de neutralité, mais on a aussi un devoir d'assurer la sécurité publique, et ce qu'on nous rapporte chez ABI, ce sont des allégations de gestes de nature criminelle et on se doit d'agir», a tranché la sergente, qui reconnait la délicatesse de la situation en cours.

C'est que le porte-parole du syndicat des Métallos, Clément Masse, affirme qu'il s'agit de fausses allégations n'ayant pour but que de ternir l'image des syndiqués sur la ligne de piquetage. Il a toutefois refusé pour le moment d'accorder une entrevue sur la question, préférant «attendre d'entendre ce que la SQ avait à dire».