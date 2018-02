Des dizaines de milliers de foyers privés d’électricité

La pluie verglaçante a causé de nombreuses pannes d’électricité dans la grande région de Québec. Mercredi matin, plus de 110 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés de courant. Les conditions météorologiques ont forcé la fermeture de plusieurs établissements scolaires.

Liste des écoles fermées

Des vols ont également été annulés à l'aéroport international Jean-Lesage.

Selon Environnement Canada, la pluie verglaçante devrait se changer en pluie et en bruine au cours de la matinée pour ce secteur.

L’impact du système dépressionnaire qui touche le sud de la province devrait se poursuivre au cours de la journée et apporter de la pluie dans l’ouest et le sud du Québec, et du verglas pour le centre et l’est. Le mercure pourrait atteindre les 10 à 15 degrés. Les températures se rapprocheront de nouveau des normales de saison à partir de jeudi.

La pluie, s'additionnant au ruissellement dû à la fonte du couvert de neige, pourrait causer des inondations par endroits. Plusieurs cours d’eau sont d’ailleurs sous surveillance.

Plusieurs écoles fermées

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud a pris la décision de suspendre les cours dans 57 établissements, tout comme la Commission scolaire des Premières-Seigneuries qui ferme 71 établissements.

Parmi les écoles sans commission scolaire fermées, notons le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’École Marcelle-Mallet, l’école secondaire Mont Saint-Sacrement, l‘Institut Saint-Joseph et le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent sont également fermés.

Des établissements scolaires ont également été fermés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des sorties de route

La circulation est plus difficile dans la région de Québec, mais aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où des sorties de routes ont été rapportées.