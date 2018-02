Des évacuations en Estrie et en Montérégie

La présence d'un embâcle sur la rivière Eaton à Cookshire-Eaton force l'évacuation d'une trentaine de résidences du développement situé au centre du village.

L'ordre d'évacuation préventive a été donné aux résidents par les pompiers vers 12 h 45, mercredi.

Ce sont des amoncellements de glace en amont et l'augmentation du débit de la rivière qui font craindre une débâcle et les impacts que celle-ci pourrait avoir sur les propriétés riveraines situées en aval.

«Il n’est pas impossible que les glaces cèdent dans la prochaine heure et on ne sait pas comment la rivière va réagir. On préfère ne prendre aucun risque, d'autant plus que le niveau de la rivière a déjà presque atteint le seuil d'inondation», a mentionné le directeur de la Sécurité publique de Cookshire-Eaton, Éric Cloutier.

Comme la rivière Eaton se jette dans la rivière Saint-François, les autorités civiles de Sherbrooke se sont placées en mode veille, une crue soudaine pouvant se produire si l'embâcle devait céder.

La «grenouille» à Drummondville

À Drummondville, toujours sur la rivière Saint-François, l'excavatrice flottante est à l'œuvre depuis mercredi matin entre les barrages Drummond et Hemming.

Les autorités ont effectué des travaux préventifs en raison du redoux et de la pluie qui pourraient accélérer la fonte de la neige.

Communément appelée «grenouille», l'excavatrice flottante brise le couvert de glace pour créer un canal d'évacuation pour le surplus d'eau attendu. On se souviendra que le 13 janvier dernier, une douzaine de résidences du chemin de la Longue-Pointe, dans le secteur Saint-Nicéphore de Drummondville, avaient été inondées en raison d'embâcles.

La sécurité civile rapporte aussi des évacuations préventives en Montérégie. Les riverains du chemin Larochelle à Pike River, près de Venise-en-Québec, ont été invités à quitter leur propriété en raison du seuil critique atteint par la rivière aux Brochets.