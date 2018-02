Des représentations 3D maintenant dans votre fil Facebook

Après les messages, les photos et les vidéos, une nouvelle fonctionnalité disponible depuis cette semaine permet maintenant aux utilisateurs de Facebook de publier des images en trois dimensions.

Cette nouveauté est une petite étape d’un plan beaucoup plus large pour Facebook, qui souhaite intégrer la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans sa plateforme. Le site spécialisé TechCrunch rapporte que Facebook veut «intégrer le 3D dans son écosystème», une démarche qui pourrait laisser ses utilisateurs produire des représentations 3D d’objets et les importer dans des univers de réalité virtuelle.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité est compatible avec le format de fichier glTF 2.0, qualifié par le directeur créatif de Facebook pour la réalité virtuelle, Ocean Quigley, de format «JPEG du 3D».

Lorsque vous importez un modèle 3D, vous n’avez qu’à le glisser dans votre publication et ensuite sélectionner une couleur d’arrière-plan, comme le démontrent certaines publications déjà réalisées par des compagnies comme LEGO.

Le but, selon le directeur créatif, est de garder le processus d’importation le plus simple possible.

TechCrunch souligne que cette démarche de Facebook pourrait engendrer son lot d’occasions commerciales. Plusieurs compagnies seront certainement heureuses d’afficher leurs produits en trois dimensions sur le réseau social plutôt que d’importer une simple photo.

Le site spécialisé prévoit également que la compagnie tentera de rivaliser avec l’application Bitmoji de SnapChat, qui permet aux utilisateurs de créer des avatars. Si l’approche 3D de Facebook fonctionne, les utilisateurs pourraient se retrouver avec des avatars 3D de leur visage comme «photo» de profil.