Devimco pilotera un projet mixte de 500 millions $

L’expertise de Devimco Immobilier a été retenue par la Ville de Longueuil pour la construction d’un projet TOD – «Transit Oriented Development» – d’un demi-milliard de dollars au-dessus de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

Devimco, qui pilote à Montréal les ensembles résidentiels District Griffin et Square Children’s, collaborera à l’élaboration et à la planification de ce projet mixte devant comprendre, à terme, un million de pieds carrés.

L’entreprise a ratifié une entente d’exclusivité avec la Ville, qui lui permettra «de négocier l'acquisition de terrains où sont situés actuellement la station de métro Longueuil—Université-de-Sherbrooke et le terminus d'autobus de Longueuil», a précisé l’administration de la mairesse Sylvie Parent.

Longueuil et ses partenaires veulent redévelopper entièrement le secteur en créant un milieu de vie de «qualité supérieure». Pour ce qui est de l'entente en question, ce projet TOD comprendra 525 condos ou appartements en location, un hôtel, des bureaux et des espaces de travail collaboratif.

La mairesse Parent souhaite qu’on y retrouve aussi une «rue commerciale d'ambiance de prestige», comprenant une offre de divertissement et des restaurants. Le but est de dynamiser le secteur autour de la Place Charles-Le Moyne.

«En nous choisissant, la Ville de Longueuil a reconnu notre expérience dans la réalisation de projets TOD et de projets d’usage mixte, et nous en sommes très heureux», a indiqué Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

«Nous souhaitons répondre à la vision de Longueuil en proposant un noyau urbain multifonctionnel, où le maillage des expériences est une condition indispensable pour créer un véritable milieu de vie, a-t-il poursuivi. Nous proposons donc une intégration et une mixité des services, dans des espaces où se côtoient résidences, environnement de travail, services de proximité. De plus, il sera possible d’y vivre des expériences culturelles, alimentaires, et même, comme c’est déjà le cas, d’y étudier.»

Devimco Immobilier développe un autre TOD, encore plus important celui-là, dans la ville voisine de Brossard. Situé au carrefour des autoroutes 10 et 30 et baptisé Solar Uniquartier, il nécessite des investissements totaux de 1,3 milliard $. Le futur quartier sera desservi par une station du Réseau express métropolitain (REM).

Rappelons que la Ville de Longueuil, alors qu’elle était dirigée par l’ancienne mairesse Caroline St-Hilaire, avait dévoilé en mars 2017 sa vision «Longueuil centre-ville 2035». Plus de 8500 logements pourraient ainsi être construits, à la faveur d’investissements de plusieurs milliards de dollars, dans le secteur de la station du métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke et dans un nouveau quartier, Longue-Rive, situé sur le bord de l’eau.