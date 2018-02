Elle s'entraîne pour devenir la femme la plus forte au pays

Il y a quatre ans un entraîneur a poussé Josée De Lachevrotière à se dépasser physiquement. Depuis elle s'entraîne pour devenir rien de moins que la femme la plus forte du Canada dans sa catégorie des 145 livres et moins.

Son entraîneur lui a dit : «Josée t'es forte. Me semble que ce serait le fun si on forçait un peu», raconte la femme de Trois-Rivières.

La passion l’a gagnée tranquillement.

«Je suis allée à quelques compétions de "strongmen" et là j'ai dit: "Ok, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup", poursuit l’athlète. Cette année mon objectif c'est de faire un podium et peut-être même de finir première au Canada.»

«Elle a gagné un championnat canadien amateur. C'est très rare d'avoir des athlètes de ce niveau-là, surtout féminin. C'est une grande opportunité pour moi de pouvoir travailler avec elle», explique Patrick Lemieux, propriétaire du gym où elle s'entraîne.

Les nombreuses heures d'entraînement, l'alimentation, les changements physiques. La discipline vient avec son lot de préjugés. «Il y a des préjugés sur mon physique, sur la nourriture, sur ce que je mange, sur mon mode de vie», mentionne Josée De Lachevrotière.

«Tout le monde a des préjugés face à ce sport et c'est encore plus facile envers une femme. Pour un homme être gros et manger beaucoup c'est normal. Les gens me disent: "Josée elle n'est pas grosse pour une femme forte" ou bien "Josée elle est quand même belle pour une femme forte"», explique David Nollet, un homme fort qui s'entraîne avec elle.

Paradoxalement l'athlète de 5 pieds 4 ne s'est jamais sentie aussi bien dans sa peau. «Je suis plus musclée et je me sens mieux», confie-t-elle.

À 34 ans elle cumule trois emplois: infirmière aux soins intensifs, enseignante au cégep et à la faculté de médecine. Qu'est-ce qui la séduit dans ce sport peu commun?

«La compétition, l'adrénaline, la concentration que ça demande, c'est ça que j'aime», affirme-t-elle sans détour.