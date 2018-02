Face au mur accueille deux entraîneurs de basketball

Le duo de cette semaine vous promet beaucoup d’action!

Ernest et Dave sont tous les deux entraîneurs bénévoles dans une école secondaire de Montréal. Ils sont également impliqués auprès d’un organisme à but non lucratif fondé par Ernest; Les Ballons Intensif, un camp d’été de basketball gratuit pour les jeunes. L’organisme permet aux jeunes de se développer sur le plan physique, personnel et social. En plus de parfaire leurs techniques de basketball tous les participants s’impliquent dans leur communauté grâce au bénévolat et en organisant des campagnes de financement.

Les deux jeunes hommes sont très inspirants et l’animatrice Maripier Morin a partagé un message hier sur sa page Facebook afin d’inciter tout le monde à remercier les entraîneurs qui ont fait une différence dans leur vie.

