François Girard parmi les jurés du prix Glenn-Gould

Le réalisateur québécois François Girard («Hochelaga, terre des âmes») fait partie des jurés qui détermineront l'identité de celui ou celle qui mettra la main sur le prochain prix Glenn-Gould.

Aussi connu sous le nom de Prix Nobel des Arts, l'honneur canadien sera remis pour une douzième année en avril à une personnage vivante afin de reconnaître sa contribution à l'enrichissement de la condition humaine par les arts.

Outre François Girard, le jury présidé par la star Viggo Mortensen pourra compter sur les voix de l'artiste en tatouages Kat Von D, la chanteuse et actrice Ute Lemper, de l'écrivaine et ancienne juge en chef Beverley McLachlin, du peintre Naeemeh Naeemaei, de la soprano Sondra Radvanovsky, ainsi que des compositeurs Foday Musa Suso et Ye Xiaogang.

Le nom du lauréat ou de la lauréate – qui empochera aussi un montant de 100 000 $ – sera dévoilé le 13 avril à Toronto.

En 2013, l'honneur est revenu au Québécois Robert Lepage. Deux ans plus tôt, il a été décerné au regretté Leonard Cohen.