GND s’en prend à Lucien Bouchard

Lucien Bouchard a été la cible de critiques de la part de Gabriel Nadeau-Dubois durant la période de questions à l’Assemblée nationale mercredi matin.

Le co-porte-parole de Québec solidaire ne digère pas que l’ancien premier ministre du Québec fasse partie de l’équipe de négociations entre le gouvernement et les médecins spécialistes.

«Si monsieur Bouchard était avocat pour des groupes communautaires ou des gens démunis, on n’aurait pas la même réaction», a précisé le député de Gouin.

Selon Québec solidaire, Bouchard n’aurait pas dû prendre cette charge puisqu’il est un ancien premier ministre et qu’il a un devoir.

«Ce n’est pas la même chose défendre des gens qui sont des oubliés et défendre les gens les plus puissants du Québec qui font partie de l’élite la plus favorisée», a-t-il expliqué.