Jakub Jerabek échangé aux Capitals

Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Jakub Jerabek aux Capitals de Washington, mercredi, obtenant en retour un choix de cinquième tour au repêchage de 2019.

Jerabek, 26 ans, n’a pas mal fait durant son court séjour avec le Tricolore en 2017-2018. Il a pris part à 25 matchs, obtenant un but et trois mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de -1. Le Tchèque a joué en moyenne 17 min 21 s par rencontre. Par ailleurs, sa dernière rencontre avec la formation montréalaise fut celle du 1er février face aux Hurricanes de la Caroline.

Ayant signé un contrat d’un an et de 925 000 $ le 1er mai dernier, le gaucher a aussi totalisé 11 points, dont un filet, en 17 parties avec le Rocket de Laval, club-école du Canadien dans la Ligue américaine.

