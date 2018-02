Jean-François Lisée a une nouvelle tête... et ça fait réagir!

Décidément, le nouveau look capillaire du chef du Parti québécois ne passe pas inaperçu...

Nombreux sont les journalistes et chroniqueurs politiques à avoir remarqué ce changement de tête, si bien que le politicien a dû le commenter, mercredi.

Les cheveux de @JFLisee sont plus foncés qu’à l’habitude, non? #lesVraisEnjeux — Antoine Robitaille (@Ant_Robitaille) 20 février 2018

«Il paraît que c’est le talk of the town votre nouveau look, selon l’ancien leader parlementaire du Parti québécois, devenu chroniqueur», lui a lancé le journaliste de TVA nouvelles, Alain Laforest faisant référence à Bernard Drainville qui a abordé la question dans l’émission de Paul Arcand mercredi matin au 98,5.

«Bin, j’ai entendu ça ce matin et je dois confirmer qu’effectivement, ma conjointe a pris le contrôle de mon look et j’aimerais pouvoir vous dire que seul mon coiffeur le sait, qu’effectivement, il y a un effort, il y a un effort», a-t-il indiqué.

Puis, M. Lisée a aussi commenté sa nouvelle garde-robe, plus précisément, ses nouvelles chaussures brunes, tel que rapporté dans la chronique de M. Drainville.

«Ça, c’est depuis le congrès! J’avais fait un effort vestimentaire au congrès. Là, je suis sur mes achats du congrès de septembre. Ça va être comme ça au moins jusqu’à l’élection parce que mon budget de vêtements est épuisé!», a-t-il précisé.

Enfin, le chef du Parti québécois a dit à la blague que ce changement d’image lui serait bénéfique à la prochaine élection...

«Écoutez, on me dit qu’il y a au moins quatre comtés là-dedans. Je ne suis pas certain du tout, mais comme un autre chroniqueur l’a dit: “Jean-François Lisée, il va vraiment tout faire pour que le Québec ait un gouvernement progressiste, proche des gens, un état fort”, pis des lunettes j’en ai besoin pour lire alors si je les mets plus souvent et que ça me donne quatre comtés, ben pourquoi pas?»

L’histoire ne dit toutefois pas si Manon Massé va faire une mauvaise blague sur les nouveaux cheveux de M. Lisée...