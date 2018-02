Jennifer Lawrence a des vues sur un homme plus jeune

Jennifer Lawrence a des vues sur Timothée Chalamet ! L’actrice a en effet admis avoir un gros coup de cœur pour l’acteur de Call Me By Your Name et elle est prête à attendre qu’il soit un peu plus âgé pour sortir avec lui.

« J’attends qu’il soit un peu plus âgé, vous voyez ? Je l’engraisse comme un porc pour l’abattoir et quand il aura genre 30 ans, je débarque », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

L’actrice s’est ensuite reprise en se demandant s’il était assez âgé pour qu’elle puisse dire ce genre de chose. « Il est assez vieux pour que je puisse dire ça ? Il a plus de 18 ans ? Et si j’avais dit ‘’Il est hot’’ alors qu’il a 15 ans ? », a-t-elle ajouté.

L’actrice de 27 ans peut se rassurer car Timothée Chalamet est âgé de 22 ans. « Je n’avais pas réalisé qu’il était si jeune. Dites-lui d’attendre... Il est tellement bon et talentueux ! », a-t-elle précisé.

Une attente qui ne devrait pas durer trop longtemps puisque Timothée Chalamet est un grand fan de Jennifer Lawrence. Lors des Golden Globes le mois dernier (janvier 18), il a déclaré : « Si je vois Jennifer Lawrence – je l’ai déjà rencontrée, donc je ne vois pas pourquoi je fais le geek – mais je serais aussi impressionné et ébloui que si c’était la première fois ».

Jennifer Lawrence est actuellement célibataire, depuis sa rupture avec le réalisateur Darren Aronofsky survenue l’année dernière