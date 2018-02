La Ville de Rimouski coupe l'aide à quatre organismes communautaires

C'est l'incompréhension la plus totale pour quatre organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.

Parce que sans préavis, la Ville de Rimouski a décidé de sabrer leurs subventions, une décision qui a suscité de nombreuses réactions.

Certains reprochent au conseil municipal d'avoir agi seul sans consulter les organismes visés par ces coupes alors que ceux-ci sont des partenaires de longue date de la Ville.

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, l'Association du cancer de l'Est-du-Québec, la Maison Marie-Élisabeth et la Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine vivent principalement de dons et les 31 000 $ en moins de la Ville de Rimouski représentent beaucoup pour eux.

Le maire de Rimouski estime qu'il n'y avait pas d'autres avenues pour son administration.

Mais qu'en pensent les Rimouskois? Les citoyens que TVA Nouvelles a rencontrés sont unanimes sur la question et ne s'expliquent pas que la Ville ait pris pareille décision.

Pour la Ville, il n'est pas question de faire marche arrière. Cependant, les quatre organismes touchés par ces compressions rencontreront le conseil municipal lors d'une rencontre prévue le 12 mars.