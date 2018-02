L’équipe des «mesures d’exception» mise en place

La direction générale de la Ville de Québec a mis en place son équipe chargée des «mesures d’exception» pour coordonner l’action des divers intervenants qui luttent en ce moment contre les conséquences du verglas.

C’est ce que Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif, a fait savoir mercredi matin en impromptu de presse. «L’équipe des mesures d’exception est en place avec Mme (Chantale) Giguère (directrice générale adjointe). C’est une équipe qui s’assure de la transversalité de toutes les interventions de la Ville et des interventions des ministères et organismes touchés : services policiers, pompiers, ingénierie, travaux publics... L’ensemble des intervenants sont autour de la table», a énuméré M. Julien.

Pannes de courant et déglaçage

Comme de nombreux feux de circulation ne sont pas fonctionnels ce mercredi matin, Jonatan Julien a de nouveau appelé les automobilistes à la prudence et à marquer un arrêt obligatoire lorsque les lumières ne fonctionnent pas.

«On espère que ça va être rétabli le plus tôt possible avec Hydro-Québec», a-t-il mentionné en évoquant les nombreuses pannes d’électricité à Québec. Mercredi en fin de matinée, plus de 100000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés d’électricité sur le territoire de la Capitale-Nationale.

M. Julien a mentionné que les policiers pourraient être déployés sur plusieurs intersections routières pour assurer la sécurité des usagers si jamais l’électricité n’est pas rétablie sur le réseau routier dans les prochaines heures.

Le vice-président du comité exécutif ne s’attend pas à de gros problèmes de trafic routier à l’heure du retour à la maison, mercredi après-midi, puisque plusieurs établissements scolaires sont fermés aujourd’hui. Par contre, la Ville suit de près les variations de températures prévues dans les prochaines heures. Une hausse est attendue mercredi après-midi et elle devrait être suivie d’une importante baisse dans la nuit de mercredi à jeudi. «Ce soir, ça va redescendre. Puisqu’il y a de l’eau d’accumulée et de la fonte, les trottoirs vont être encore regelés ce soir», a-t-il fait savoir. Le stationnement devrait donc être interdit au centre-ville pour permettre un déglaçage efficace des trottoirs, a-t-il indiqué.

Dans un ordre d’idées connexe, Jonatan Julien a suggéré que la Ville n’aura vraisemblablement pas à puiser dans sa réserve financière pour le déneigement. Au 30 janvier 2018, le nombre de précipitations était assez semblable par rapport à la saison dernière. Par contre, les accumulations au sol ne sont actuellement que de 50 centimètres contre 100 centimètre il y a un an. «C’est beaucoup moins complexe à gérer. On pense qu’on va être dans les budgets», s’est-il réjoui en touchant du bois.