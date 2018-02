Les consommateurs de cannabis ont doublé en 30 ans au pays

La part de Canadiens ayant consommé du pot a doublé depuis 1985. Un phénomène qui s’explique notamment par une plus grande popularité de cette drogue chez les personnes plus âgées, croient des experts.

En 1985, seulement 5,6% des Canadiens (dont la majorité avait moins de 25 ans) ont admis avoir fumé ou mangé du cannabis au cours des 12 mois précédents.

Or, les temps ont beaucoup changé, révèle une étude de Statistique Canada publiée mercredi. En effet, en l’espace de trois décennies, ce chiffre a bondi pour atteindre 12,3% en 2015, soit un Canadien sur huit.

Plus âgés

Plus étonnant encore: durant cette même période, une part de plus en plus petite des jeunes de 18 à 24 ans dit avoir consommé dans les 12 derniers mois, même s’ils demeurent toujours les plus grands utilisateurs parmi les Canadiens.

Toutefois, la tendance est inversée pour les personnes plus âgées, groupe qui est maintenant composé de gens qui ont possiblement commencé à fumer dans les années 1980.

Banalisation

«De manière générale, il y a certainement une augmentation de la tendance de la consommation des gens de 15 ans et plus [...] Mais l’augmentation provient vraiment du groupe des 25 ans et plus, parce que la tendance chez les plus jeunes est surtout à la baisse», explique Sylvain Tremblay, de la division des enquêtes spéciales chez Statistique Canada.

Il y a aussi eu une certaine «banalisation» de la marijuana, ce qui a sûrement mené à sa plus grande consommation depuis les années 1980, croit pour sa part Émilie Dansereau-Trahan, chargée de dossiers des saines habitudes de vie à l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).

Pot médical

Les mœurs ont aussi beaucoup changé depuis la légalisation du pot médical en 2001, ajoute-t-elle.

«Quand on a considéré le cannabis comme un produit médical dans certaines situations, la perception de beaucoup de personnes envers cette drogue a beaucoup changé. Il y a aussi eu plusieurs personnes qui ont commencé à vouloir s’automédicamenter en consommant», dit l’experte.

Elle croit également que le nombre de Canadiens ayant admis avoir fumé dans les 365 derniers jours est en hausse parce qu’ils avaient moins peur de l’avouer dans le cadre d’études de Statistique Canada.

Combien de Canadiens consomment du pot?*

15 à 17 ans: 17,5%

18 à 24 ans: 28,4%

25 à 44 ans: 17,7%

45 à 64 ans: 7%

65 ans et plus: 1,6%

Pourcentage de Canadiens qui ont admis avoir consommé dans les 12 derniers mois

En 1985: 5,6%

En 2015: 12,3%

*Données en date de 2015

Source: Statistique Canada