Les films québécois ont attiré plus de spectateurs en 2017

Portés par le succès des comédies populaires De père en flic 2 et Bon Cop Bad Cop 2, les films québécois ont réussi à doubler leur part de marché en 2017, confirme un rapport de L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dévoilé mardi.

Selon ce bilan, les films québécois ont enregistré 2,6 millions d’entrées en 2017, soit plus du double des entrées de 2016.

Cette hausse importante a permis au cinéma québécois de voir sa part de marché passer de 6,5 % en 2016 à 13,3 % en 2017. De plus, deux titres québécois figurent parmi les films les plus vus dans les salles du Québec en 2017, soit De père en flic 2 (683 000 entrées) et Bon Cop Bad Cop 2 (602 000 entrées).

Soulignons enfin que la fréquentation des cinémas au Québec a atteint 19,5 millions d’entrées en 2017, une hausse de 4 % par rapport à 2016.