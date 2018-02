Les hausses de cotisations pourraient éliminer 64 000 emplois au pays

L’économie canadienne pourrait perdre jusqu’à 64 000 emplois à la suite de la hausse des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime des rentes du Québec (RRQ), indique une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Pour la FCEI, Ottawa a «sous-estimé l’impact négatif» des augmentations des cotisations au RPC et au RRQ, lesquelles auront lieu au cours de cinq années consécutives, à compter de 2019. Les deux années suivantes, le revenu maximal assujetti aux cotisations sera par ailleurs relevé.

Selon la Fédération, qui a réalisé son étude du modèle macroéconométrique «Policy and Economic Analysis Program», le gouvernement fédéral a sous-évalué d’environ 64 000 le nombre d’emplois qui seront éliminés d’ici la fin de la décennie 2020, «soit 4,5 fois ce que projeté» les libéraux de Justin Trudeau.

«Il est évident que les employeurs adopteront des moyens pour compenser cette hausse des coûts de main-d'œuvre», a dit Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI. Elle croit en retour que les entreprises vont opter pour plus de technologie et des travailleurs qualifiés.

«Les premiers à écoper risquent malheureusement d'être les travailleurs moins qualifiés, comme les jeunes ou les nouveaux arrivants», a-t-elle ajouté, la FCEI disant que le gouvernement aurait pu opter pour un «modèle d'épargne-retraite sans effets secondaires négatifs et mieux adapté aux besoins des Canadiens» ou encore pour une hausse des cotisations touchant seulement les employés, et non les entreprises.

«La hausse des cotisations au RPC s'ajoute aux augmentations des cotisations à l'assurance-emploi (AE) et du salaire minimum et aux autres coûts additionnels imposés par la réglementation qui pèsent sur les propriétaires de PME», a indiqué Mme Hébert.