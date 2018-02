Marilyn Manson à Heavy Montréal cet été

Le controversé chanteur Marilyn Manson s'emparera d'une scène du parc Jean-Drapeau cet été dans le cadre de Heavy Montréal. Le rockeur remettra les pieds à Montréal presque deux ans jour pour jour après son passage au Centre Bell.

Ayant fait relâche en 2017, le festival de musique lourde sera de retour les 28 et 29 juillet prochain. Plus de 40 noms font déjà partie de la programmation. Parmi eux, on compte les habitués Avenged Sevenfold et Rob Zombie, la formation française Gojira, ainsi que les groupes Empreror, Underoath et Hollywood Undead.

Les passes pour assister aux deux jours de l'événement seront mises en vente vendredi à midi au heavymontreal.com où se retrouve également la liste complète des artistes. Elles se détailleront à 165 $ (admission générale) et 300 $ (catégorie or).

L'initiative Heavy en ville sera quant à elle le 27 juillet.