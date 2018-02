Les participants de La Joute ont voté à l’unanimité une motion pour le congédiement de «Bain Pétingé».

L’affaire de ce dirigeant d’Hockey Canada, Bayne Pettinger, qui veut imposer la prononciation à l’anglaise des noms des joueurs francophones a en effet rebondi ce mercredi tant à Québec qu’à Ottawa.

«Bernard voudrait qu’on sacre "Bain Pétingé" dehors! Mais je le sacrerais dehors moi aussi, rien que pour qu’on arrête d’en parler», a lancé Luc Lavoie.

«Je sais que Luc trouve que nous avons l’humiliation facile. Mais on a le choix quand il arrive des épisodes comme ça. Si on dit rien, on a l’air d’une gang qui accepte cela (...) Mais sans crier à l’injustice, on peut montrer un peu de fierté à un moment donné», lui a répondu Bernard Drainville.