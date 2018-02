***Voyez ci-dessus l'intervention de Richard Martineau au Québec Matin***

Dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau réagit à la sortie par des enseignants qui dénoncent l’empressement du ministre à aller de l’avant avec les cours d’éducation à la sexualité.

«Ça manque de préliminaires tout ça. C’est bien beau le désir du ministre, mais il doit tenir compte du consentement des professeurs parce que non, ça veut dire non. Alors, on va peut-être voir la naissance d’un mouvement #BalanceTonCours», explique le commentateur.

Même s’il salue le retour de ces cours, Richard Martineau rappelle la levée de boucliers survenue en Ontario il y a quelques années.

«C’est extrêmement délicat de parler d’homosexualité par exemple, ça peut heurter les croyances de certains étudiants, de certains parents. En Ontario, il y a des cours de sexualité et des dizaines d’enfants ont été retirés de ces cours par les parents qui ne voulaient rien savoir», ajoute-t-il.

Après avoir été abolie il y a plus de 15 ans, l’éducation à la sexualité sera de retour dans toutes les écoles du Québec et à tous les niveaux du préscolaire, primaire et secondaire, dès l’automne prochain.