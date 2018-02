Oprah et Steven Spielberg font un don à la marche contre les armes à feu

Oprah Winfrey et Steven Spielberg ont annoncé qu'ils allaient suivre l'exemple de George Clooney et sa femme Amal en faisant un don de 500 000 dollars pour aider à organiser la March For Our Lives, une manifestation pacifique demandant un contrôle des armes à feu plus sévère aux États-Unis. La marche est prévue le 24 mars prochain à Washington notamment.

La manifestation a été organisée par des élèves du l’école secondaire de Parkland, en Floride, où 17 d'entre eux ont été tués la semaine dernière lors d'une fusillade menée par un ancien élève.

Dans un message sur ses réseaux sociaux, Oprah Winfrey a salué l'initiative des organisateurs de la marche et l'exemple donné par le couple Clooney. « George et Amal, je suis complètement d'accord avec vous, je vous rejoins dans ce combat et je vais moi aussi faire un don de 500 000 dollars pour la March For Our Lives. Ces jeunes gens me rappellent les Freedom Riders des années 60 qui eux aussi ont dit ASSEZ, on veut que nos voix soient entendues », a-t-elle posté.

À leur tour, Steven Spielberg et sa femme Kate Capshaw ont publié un communiqué dans lequel ils annoncent faire un don. « Les jeunes élèves de Floride et de tout le pays nous prouvent leur capacité à prendre les choses en main avec une confiance et une maturité surprenante pour leur âge », ont-ils notamment déclaré.

Un peu plus tôt, George et Amal Clooney avaient expliqué que leur don était fait en l'honneur de leurs jumeaux, Alexander et Ella.

« Amal et moi sommes très inspirés par le courage et l'éloquence de ces jeunes hommes et femmes du lycée Douglas Stoneman. Notre famille sera là le 24 mars, aux côtés de cette incroyable génération de jeunes gens qui viennent de tout le pays. Au nom de nos enfants Ella et Alexander, nous allons faire don de 500 000 dollars pour aider à organiser cet événement révolutionnaire. La vie de nos enfants en dépend », ont-ils annoncé.

D'autres vedettes comme Julianne Moore ou encore Amy Schumer ont partagé des détails du mouvement sur leurs réseaux sociaux, encourageant leurs fans à s'impliquer. Plusieurs événements March For Our Lives sont prévus dans tous les États-Unis le 24 mars.

La tuerie de Parkland a suscité un élan de solidarité incroyable : le réalisateur Judd Apatow vient de faire un don de 1000 dollars à un élève blessé pendant l'attaque.

Anthony Borges est dans un état stable, toujours hospitalisé, après avoir été touché aux jambes et dans le dos alors qu'il tentait de fermer une porte pour empêcher le tireur de s'en prendre à ses camarades. Une collecte, organisée par ses amis sur Internet, a déjà récolté plus de 400 000 dollars de dons.