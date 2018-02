Plaidoyer pour un crédit d’impôt pour les plex

Les propriétaires de plex devraient avoir droit eux aussi à leur crédit d’impôt RénoVert, plaide l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

«Il y a un gain pour le propriétaire qui exécute des travaux d’entretien sur son immeuble, mais il y en a aussi pour le locataire qui payerait 227 dollars en moins par année dans son logement rénové», explique François-William Simard, porte-parole de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

L’APCHQ veut que Québec maintienne le crédit d’impôt RénoVert actuel pour les particuliers et que les propriétaires d’immeubles à logements puissent avoir droit à une mesure financière semblable.

En gros, le crédit d’impôt provincial RénoVert encourage les Québécois à rénover leur maison pour la rendre plus performante sur le plan énergétique. Son montant maximal est de 10 000 dollars par année. Au Québec, trois locataires sur quatre payent leur chauffage.

Plus de 65% des ménages locataires habitent dans des résidences construites avant 1981. Avec des appartements rénovés, les locataires économiseraient un bon 200 dollars par année, selon l’APCHQ.

Cette mesure permettrait de rénover le quart des logements locatifs et générerait des investissements de 4,2 milliards de dolalrs, en plus de créer 38 000 emplois sur cinq ans, toujours selon l’association.

Plus de 82 024 Québécois ont demandé leur crédit d’impôt RénoVert en 2016. En prenant l’enveloppe totale d’ÉcoRénov, la valeur des crédits dépasse les 137 millions de dollars. Quant au montant total des travaux, il avoisine les 890 millions de dollars.

Programme utile

Depuis mars 2016, plus de 35% des propriétaires québécois ont fait des travaux de rénovation. Parmi ceux-ci, plus de 54% l’ont fait pour améliorer l’efficacité énergétique de leur maison. Le programme d’aide RénoVert a été le plus utilisé, dans 21% des cas.

M. Simard dit qu’il faut éviter que le secteur de l’immobilier locatif subisse le même sort que le réseau routier... qui a été bien trop longtemps négligé.