Rétablir les relations russo-américaines sera «très difficile», affirme Moscou

Rétablir les relations russo-américaines, plombées par les accusations d'ingérence et les désaccords sur l'Ukraine et la Syrie, sera «très difficile», a estimé mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

«Paradoxalement, les Américains prennent des mesures qui sont dirigées vers l'ingérence dans nos affaires internes et l'exacerbation des tensions dans les relations bilatérales à la veille de l'élection présidentielle» russe du 18 mars, a déclaré M. Riabkov, cité par l'agence Interfax.

«Et malgré cela, ils continuent de nous reprocher sans preuves et sans fondement de nous immiscer soi-disant dans leur processus électoral», a-t-il poursuivi.

«Nous regrettons tout cela. Rétablir les relations avec les États-Unis sera très difficile», a-t-il ajouté.

Déjà mises à mal par le conflit syrien et la crise ukrainienne, les relations russo-américaines se sont détériorées avec l'ouverture d'une enquête aux États-Unis sur des accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et des soupçons de collusion entre le Kremlin et l'équipe de campagne de Donald Trump.

Washington a pris de multiples sanctions contre Moscou ces dernières années et expulsé des diplomates russes de son territoire, tandis qu'un rapport du Sénat américain publié en janvier présente la Russie et son président Vladimir Poutine comme une «menace».

Les deux puissances s'accusent mutuellement d'escalade militaire et d'entraîner l'autre dans une nouvelle course aux armements.