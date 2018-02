Révolution : les auditions se poursuivent à Québec du 23 au 25 février!

Après avoir passé à Montréal et Gatineau, les auditions de la plus grande compétition de danse télévisée se poursuivent à Québec du 23 au 25 février. Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs danseurs du Québec! Quel que soit votre âge ou votre style de danse, en solo, en duo, tentez votre chance et impressionnez nos juges pour remporter l’ultime prix de 100 000$!

Informations sur les auditions :

Québec : 23-24-25 février à l'Hôtel Hilton Québec au 1100, boulevard René-Lévesque Est de 8h à 20h

*À noter : vous devez vous présenter à l'UNE des 3 journées d'auditions mentionnées.

Quelques rappels

Les auditions de Révolution sont ouvertes à tous

· Solo, duo ou troupe (10 danseurs maximum par troupe)

· Amateur ou professionnel

· 7 ans à 107 ans (7 ans au 1er janvier 2018)

· Tous les styles de danse sont les bienvenus

Ce que vous devez préparer

· Un numéro de danse d'environ 1:30 minute

· Votre trame musicale (fichier audio disponible sur une clé USB)

· Vos accessoires ou costumes

Pour plus de détails et lire les règlements, consultez le site web de Revolution ou notre page Facebook.