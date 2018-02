Trahi par une clé USB oubliée dans un manteau

André Tougas, ce préposé aux bénéficiaires de l’hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu accusé d’agression sexuelle sur des patientes, a été trahi par une clé USB laissée dans un manteau vendu via un site Internet.

C’est ce qu’a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) au journaliste Jean-François Guérin lors de l’émission Le 9 heures, mercredi matin.

«C’est à la suite d’une vente d’un manteau sur les réseaux sociaux en août dernier. Notre suspect vend un manteau et on retrouve une clé USB, possiblement oubliée dans le manteau. Le citoyen qui l’a acheté a découvert la clé, commence à visionner et, rapidement, nous rapporte l’événement en novembre 2017», raconte la porte-parole du corps policier, Ingrid Asselin.

Selon la SQ, la clé USB en question contenait «des captures d’écran, des vidéos de parties intimes de femmes qui laissaient supposer que ces photos-là avaient été prises en milieu hospitalier».

C’est en faisant la vérification sur la personne qui a vendu le manteau que la SQ a découvert que l’homme était déjà l’objet d’une enquête pour «agression sexuelle ou des infractions à caractère sexuel».

C’est qu’en juin dernier, une personne avait procédé au dépôt d’une plainte contre Tougas, qui avait forcé son employeur à le congédier.

Tougas, 53 ans, fait entre autres face à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme. D’autres accusations pourraient s’ajouter à la suite de l’analyse de matériel informatique saisi chez le suspect.

Toujours selon la police, le quinquagénaire qui s’en serait pris à des personnes «vulnérables» en «utilisant son statut» aurait fait au moins cinq victimes entre 2012 et 2017. «Il y aurait d’autres victimes et on demande aux gens de se manifester», conclut Ingrid Asselin.