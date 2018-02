Un condo de 3 M$ à vendre à Québec

Un condo occupant les 26e et 27e étages de la tour Jules-Dallaire, sur le boulevard Laurier, a été mis en vente cette semaine pour la somme de 3 M$.

GRACIEUSETÉ

«C’est le condo le plus prestigieux de Québec», assure Pierre-Olivier Vear, courtier immobilier RE/MAX qui a pris le mandat de vendre ce penthouse. Offert pour 3 M$, il s’agit du condo le plus cher actuellement sur le marché à Québec, selon le courtier.

La résidence de luxe occupait initialement le 27e et dernier étage de la tour Jules-Dallaire, mais le propriétaire, en l'achetant, a décidé d’acquérir également le 26e étage, de sorte que le condo occupe deux étages. Construit en 2014, l’endroit compte 15 pièces.

GRACIEUSETÉ

«Ça a pris plus d’un an de construction avec un architecte à plein temps, c’est assez unique comme condo, le seul sur deux étages dans la tour», explique M. Vear. Le 26e étage comprend la chambre principale et les pièces du propriétaire.

Une terrasse privée et un spa – qui a été monté au moyen d'une grue – sont également accessibles, en plus des 3400 pieds carrés du condo.

GRACIEUSETÉ

Le propriétaire, un homme d’affaires de la région, quitte les hauteurs de Québec pour une maison puisque sa famille doit s'agrandir.

Selon le courtier Pierre-Olivier Vear, il s’agit du condo le plus dispendieux sur le marché de Québec depuis 2003. En 2014, un condo situé devant les plaines d’Abraham, sur l’avenue Wilfrid-Laurier, avait été vendu 2,250 M$.

GRACIEUSETÉ

GRACIEUSETÉ

GRACIEUSETÉ

Le condo sera officiellement mis sur le marché la semaine prochaine.