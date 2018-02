Violents feux de forêt à Sumatra et Bornéo

Les services de secours en Indonésie combattaient de violents feux de forêt mercredi dans quatre provinces de l'archipel d'Asie du Sud-Est, faisant craindre des émanations de fumée qui polluent chaque année d'autres pays de la région.

Les provinces de Sumatra Sud, Riau (sur l'île de Sumatra), Kalimantan Ouest et Kalimantan Centre (sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo) ont déclaré le statut «alerte-urgence», au niveau de l'alerte maximale.

Des centaines d'hectares de cultures ont été détruits ces dernières semaines par des incendies provoqués souvent par la culture sur brûlis, une technique primitive utilisée comme moyen de défrichement et de fertilisation dans les zones tropicales.

Des avions vont être mobilisés pour diffuser des aérosols dans les nuages afin de favoriser les précipitations, et des hélicoptères sont prêts pour procéder à des largages d'eau, a indiqué un porte-parole de l'agence nationale des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho.

Chaque année, l'Indonésie est ravagée par des incendies de forêts et de terres agricoles. Les îles de Sumatra et Kalimantan sont les plus touchées par ces feux allumés pour l'essentiel illégalement en vue d'accroître en particulier les plantations d'huile de palme, dont l'Indonésie est le premier producteur mondial.