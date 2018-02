30 mois de prison pour un faussaire montréalais

Un Montréalais considéré par la police comme l’un des plus prolifiques faussaires du Québec a écopé de 30 mois d’incarcération, jeudi, pour avoir eu en sa possession tout le matériel permettant de fabriquer de faux billets.

«Oui, oui», a simplement lancé Alexandre Chamberland, lorsqu’on lui a demandé s’il reconnaissait bien avoir possédé de la monnaie contrefaite.

L’accusé de 38 ans s’en était déjà sorti en 2015 lorsque la police l’avait arrêté une première fois avec plus de 500 000 $ en faux billets. Sauf que la perquisition à son domicile avait été jugée illégale, et les accusations étaient tombées.

Mais Chamberland a été à nouveau arrêté en 2016 pour deux autres événements. Selon nos sources, des banques ont depuis remarqué une chute de faux billets en circulation.

«La GRC connaissait déjà un des numéros de série [trouvés sur des billets saisis chez l’accusé], qui est l’un de ceux que l’on retrouve le plus au Québec parmi les faux billets», avait dit un agent de la police fédérale lors d’une audience au palais de justice de Montréal.

Et la prolifération de fausse monnaie peut être extrêmement coûteuse pour les consommateurs, puisque les victimes ne sont pas remboursées, afin de ne pas encourager la contrefaçon.

Bien équipé

Les dossiers pour lesquels Chamberland a plaidé coupable concernent la saisie de près de 50 000 $ en fausses coupures.

«Les policiers ont constaté, bien en vue, une presse, trois imprimantes, des feuilles de papier contenant des images de billets de 5 $ et 20 $», a expliqué la procureure Audrey Simard à propos d’une des perquisitions.

Une autre opération policière a permis de trouver une plaque permettant de fabriquer de faux billets de 100 $, des presses et même un séchoir industriel. Il y avait même des billets en polymère, imprimés sur papier.

«Il s’agit d’un crime qui est organisé et prémédité», a dit la juge Lori Renée Weitzman, avant de condamner Chamberland.

À la suggestion de la Couronne et de Me Yves Ménard de la défense, le faussaire a écopé de 30 mois d’incarcération. Mais en tenant compte de la détention préventive, il a déjà terminé de purger sa peine et il ira vivre à Québec.

Son équipement a pour sa part été saisi par la police fédérale, qui pourra l’utiliser à des fins de formation.