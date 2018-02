À la recherche du meurtrier de l’ex-maire Jean Tremblay

Seriez-vous prêt à jouer le jeu de tuer l'ancien maire de Saguenay Jean Tremblay?

Le principal intéressé a accepté, lui, de jouer à la victime d'un meurtre. L'homme de 69 ans prête son nom à l'Escaparium de la rue Racine, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Le jeu, appelé «Le mystère Jean Tremblay», se déroule dans les années 1940. La prémisse est la suivante: Jean Tremblay vous a battu à la mairie et a épousé Linda, votre amour de jeunesse. Vous vous présentez à son bureau de l’hôtel de ville pour lui soumettre un projet, qu'il rejette. Il n’en faut pas plus pour que vous perdiez vos moyens et l'assassiniez.

Après coup, vous avez 60 minutes pour camoufler les preuves qui pourraient mener à votre arrestation «et, surtout, retrouver l'agenda de Jean Tremblay», prévient la voix du maître de jeu au début de la partie.

«À partir de là, il faut enlever les preuves, en mettre d'autres qui incriminent d'autres personnes. Il y a des endroits verrouillés», a expliqué Marie-Claude Lavoie, d'Escaparium.

«S'il y a de mes anciens opposants qui veulent venir se défouler, qui rêvaient de ma mort depuis longtemps, je les invite à venir! Ils sont les bienvenus!», a rigolé l'ancien maire qui, après 20 ans à la tête de la Ville de Saguenay, a pris sa retraite en novembre dernier.

Pour soutenir une jeune entreprise régionale

L'ex-maire avoue avoir été surpris par l'invitation d'Escaparium, qui cherchait un gros nom. Jean Tremblay a vu l'occasion d'appuyer une jeune entreprise régionale. Il a fourni des photos et sa voix pour quelques extraits, sans toucher de cachet.

«Il n'y a pas d'intérêt financier. Je voulais seulement que le scénario ne soit pas compromettant», a dit M. Tremblay.

La femme du maire, de son prénom Linda, participe elle aussi au jeu.

La partie se déroule avec quatre à six joueurs. Les présumés meurtriers qui seront démasqués seront informés de leurs erreurs à la fin du jeu.

L'expérience s'annonce intéressante, selon l'entreprise. «Après cinq minutes, on voit qui sont les leaders et qui travaillent en équipe. C'est intéressant pour une entreprise», a dit Marie-Claude Lavoie.