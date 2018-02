Aire de restauration: 10 millions $ investis au Centre Rockland

Les centres commerciaux continuent de se réinventer pour attirer les consommateurs alors que le commerce en ligne gagne chaque année du terrain. Cominar a annoncé jeudi un investissement de 10 millions $ pour revamper de fond en comble l’aire de restauration du Centre Rockland, situé au carrefour des autoroutes 15 et 40, à Mont-Royal.

Cominar dit vouloir «redéfinir l’expérience culinaire» et faire du Centre Rockland, qui compte 160 commerces et boutiques, un «lieu gastronomique précurseur à Montréal et inspiré des plus récentes tendances en design et en restauration».

La nouvelle aire de restauration, dont la livraison est prévue pour l’automne, sera notamment le théâtre de démonstrations culinaires concoctées par des chefs professionnels.

«Un bar central permettra une toute nouvelle expérience qui combinera le plaisir du goût et des yeux, une offre variée de camions de rue s’installera pour des périodes de trois mois et un jardin d’enfants offrira divers services pour leur bien-être», a dit Manon Larose, vice-présidente, Location – commerce de détail de Cominar.

L’espace comprenant une quinzaine de restaurants permanents sera muni d’une verrière et d’une terrasse extérieure.

D’ici à la fin des travaux, les restaurants situés en dehors de l’aire de restauration, soit Starbucks, Eggspectation, Café Dépôt et Okane Sushi, demeureront ouverts, alors qu’un nouveau venu, la pizzeria NO.900, s’installera à Rockland en mai prochain.