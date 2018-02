Chainsmokers et DJ Skake pour la 5e édition d'ÎleSoniq

Le grand rassemblement de musique électronique ÎleSoniq revient pour une cinquième année au parc Jean-Drapeau, les 10 et 11 août, a-t-on appris jeudi.

Parmi les têtes d’affiche qui se succéderont sur la scène principale, notons le duo new-yorkais The Chainsmokers, de retour dans la métropole un an après son passage au Centre Bell, et le Français DJ Snake.

L’ensemble de la programmation sera dévoilé à une date ultérieure, qui n’a toutefois pas encore été précisée par le promoteur de l’événement evenko. La prévente #ILESONICFAM commence vendredi à 10 h.