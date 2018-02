Découvrez la maison Enfant Soleil 2018

La charmante Angéline Lamy, six ans, était bien fière de faire visiter pour la toute première fois mercredi «sa maison Enfant Soleil», maison nommée en son honneur et dont le tirage permettra de financer à nouveau cette année Opération Enfant Soleil.

La jeune fille qui est l’Enfant Soleil de la région de la Mauricie était pétillante en mettant les pieds dans la maison de 2600 pieds carrés construite pour l’occasion par les Industries Bonneville. Évidemment, elle n’en avait que pour sa chambre et ses couleurs attirantes, mais force est d’admettre que l’ensemble de la maison baptisée «Angéline» a tout pour charmer.

«On a essayé de faire une maison aussi jolie et coquette qu’Angéline et je crois qu’on a réussi», a lancé le PDG d’Industries Bonneville, Dany Bonneville, visiblement satisfait du travail de ses troupes et de celle d’Ikea, qui décore et meuble toute la maison pour une première fois cette année.

Des parents fiers

Les parents de la petite ambassadrice, Andrée-Anne Beaulac et Martin Lamy, ont quant à eux ressenti beaucoup de fierté en voyant la maison. Ils y ont revu tout le chemin parcouru depuis qu’Angéline a traversé de graves infections aux poumons il y a quelques années.

«On a eu la chance qu’elle guérisse et qu’elle ne garde aucune séquelle. Ça a été une épreuve terrible. Ses poumons ont complètement arrêté de fonctionner. Elle a été intubée 11 jours, 24 jours à l’hôpital et ensuite de longs mois en réhabilitation où on a recommencé à zéro», se rappellent ses parents, heureux de s’impliquer pour la fondation qui a permis l’achat des équipements qui ont sauvé leur fille.

Le porte-parole d’Enfant Soleil Alain Dumas estime quant à lui que le dévoilement de la maison mercredi convaincra bien des gens d’acheter leur billet. «Elle est particulièrement impressionnante cette année! Et la beauté là-dedans, c’est que contrairement à un billet de loterie où tu rêves, mais que si tu ne gagnes pas, tu n’as rien, ici tu rêves, mais si tu ne gagnes pas, tu as quand même aidé des enfants malades», fait remarquer l’animateur, qui en sera cette année à son 27e téléthon.

Le dévoilement de la maison s’est fait en marge du Salon Expo-Habitat, qui s’ouvre mercredi soir et qui se déroule jusqu’à dimanche. Le tirage de la maison Enfant Soleil se fera quant à lui le 9 août prochain dans le cadre de l’émission Salut Bonjour.