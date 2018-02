Des lunettes pour simuler les effets du cannabis

Pour accompagner sa campagne de sensibilisation sur les effets du cannabis au volant, CAA-Québec va présenter des lunettes qui simuleront les effets du pot aux élèves du secondaire.

«Vingt minutes au volant, mais j'me souviens juste d'être embarquée dans mon auto pis de m'être stationnée.»

«Passé 20 minutes à chercher mon cell dans l'char... En m'éclairant avec mon cell!»

Voilà deux extraits de la campagne publicitaire qui sera présentée sur les médias sociaux par CAA-Québec. L’objectif: montrer les comportements ridicules au volant après avoir consommé du pot et faire réfléchir sur les risques de la consommation.

«On peut rire tant qu'on veut, mais au volant, ce n'est plus drôle», a précisé Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

L'organisme entend marteler ce message sur toutes les tribunes au cours des prochains mois afin de détruire le mythe que le cannabis n'affecte pas la capacité à conduire.

En effet, selon un sondage de la CAA datant de septembre 2016, plus d'un jeune sur quatre au Canada croit que le cannabis n'affecte pas la conduite, ou même l'améliore.

«Des lunettes de poteux»

Dès le mois prochain, CAA-Québec se rendra dans des écoles secondaires pour sensibiliser les étudiants de 5e secondaire avec des «lunettes de poteux» qui donneront une idée des effets du cannabis à celui qui les porte.

«Notre but, c'est que les consommateurs réalisent que le cannabis allonge le temps de réaction et diminue l'attention, et qu'au volant, ça multiplie les risques de collisions», a expliqué M. Harrison.

Les effets sur la conduite

La drogue peut notamment altérer :

- la coordination,

- le temps de réaction,

- l'attention,

- l'aptitude à prendre des décisions,

- la capacité à évaluer les distances

Portail d’information sur le cannabis et la conduite