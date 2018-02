Deux préposés aux bénéficiaires craignent pour la santé de leurs patients

Les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD et les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent se sont dégradées à un point tel qu'ils craignent pour la qualité de vie et la santé de leurs patients.

TVA Nouvelles a recueilli deux témoignages de préposés qui ont décidé de briser le silence. Puisqu'ils craignent de perdre leur emploi, ils ont demandé de témoigner dans l'anonymat.

Un préposé travaille dans un hôpital, l'autre dans un CHSLD.

Cependant, la réalité est identique: par manque de personnel, c'est la plupart du temps un préposé qui est affecté à 16 patients. Il est question dans les deux récits d’heures supplémentaires obligatoires et de fatigue extrême, une situation qui prévaut depuis quelques mois selon eux.

Selon leurs témoignages, le peu de temps dont disposent ces deux préposés a une incidence directe sur les soins offerts aux patients.

La présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux (SCFP), qui représente des centaines de préposés aux bénéficiaires au Bas-Saint-Laurent, explique que ses membres vivent du découragement, de l'épuisement et des épisodes de dépression.

Johanne Campagna estime qu'il faut que la population se lève parce qu'au fond du compte, l'enjeu c'est la santé d'êtres humains, de gens malades, âgés, mais surtout vulnérables.

Contactée à ce sujet, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent refuse pour le moment d'émettre tout commentaire.