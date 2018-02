Forte hausse du bénéfice pour SNC-Lavalin

Les profits ont bondi pour l’exercice 2017 chez SNC-Lavalin par rapport à l’année précédente, en vertu des résultats du quatrième trimestre dévoilé jeudi matin.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est chiffré à 382 millions $ pour 2017 (2,34 $ par action) alors qu’il n’était que de 255,5 millions $ pour l’exercice 2016 (1,70 $ par action). Il s’agit d’une hausse de 50 %.

Au quatrième trimestre de 2017, la firme de génie montréalaise a engrangé des profits de 52,4 millions $ (0,30 $ par action), comparativement à 1,6 million $ (0,01 $ par action) pour la même période l’année précédente.

«Nous sommes très satisfaits de notre rendement en 2017. L'acquisition d'Atkins, qui s'est révélée la plus grande et la plus transformatrice de notre histoire, nous a permis de continuer d'atteindre nos objectifs stratégiques de croissance, a mentionné Neil Bruce, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, par communiqué.

«Nous avons cédé certaines activités non essentielles et à faible croissance, atténué davantage le risque de notre modèle d'affaires et mis en œuvre des pratiques de gouvernance plus rigoureuses afin de gérer de manière proactive notre portefeuille de projets», a-t-il ajouté.

La compagnie a donc annoncé une augmentation de 5 % de son dividende trimestriel qui passe à 0,287 $ par action. Cette hausse est motivée par le carnet de commandes, les perspectives à long terme et les flux de trésorerie.