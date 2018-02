Les analystes de l'émission «La Joute» en avaient long à dire sur le grand retour de Jean-Martin Aussant au sein du Parti québécois. Une bonne nouvelle pour certains et un écran de fumée pour d'autres.

Luc Lavoie décrit l'ex-chef d'Option nationale comme un traître. Toutefois, selon lui, le retour va plaire à une catégorie bien précise de militants du PQ: les mystiques.

«Eux, leur grand gourou ce n'est pas René Lévesque, c'est Jacques Parizeau qui a béni son fils spirituel et qui a comme parcours politique d'avoir été élu une fois en 2008 dans l'opposition, d'avoir trahi son parti deux ans et demi plus tard, d'avoir fondé un autre parti et d'avoir été battu dans son comté», lâche-t-il.

«Là, il arrive et les mystiques du parti disent "Le fils du gourou, mesdames et messieurs, arrive". Personne a jamais entendu parler de lui, mais voici le fils du gourou», martèle-t-il.

Bernard Drainville croit également que l'annonce d'Aussant va rejoindre les militants du parti qui souhaitent ardemment l'indépendance du Québec, mais également d'autres candidats et appuis forts.

«Ça peut ramener de très bons éléments au PQ et, avec ces nouveaux éléments-là, le PQ va être plus fort et pourrait, effectivement, mieux performer et éventuellement obtenir plus d'appuis», explique l'ex-député péquiste.

À quel endroit?

Le mystère plane toujours sur la circonscription que briguera Aussant. Alors que certains avançaient Bourget, les sources de Caroline St-Hilaire [son époux Maka Kotto, député de Bourget] lui confirment que ce ne sera pas le cas.

Du côté de la circonscription de Pointe-aux-Trembles, il y a déjà un candidat à l'investiture et celui-ci est appuyé par l'ancien premier ministre Bernard Landry.

«T'avais un cardinal qui appuyait le gourou, Bernard Landry appuie un autre gars dans Pointe-aux-Trembles, alors», ajoute M. Lavoie.