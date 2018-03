La belle ascension de Rémi Goulet

Jeune, Rémi Goulet voulait être pompier. Mais après avoir décroché un rôle dans le film «Les Pee-Wee 3D: L’hiver qui a changé ma vie», il a revu ses plans de carrière. Dorénavant, il ne voudrait qu’être acteur.

Depuis, l’artiste de 21 ans nous fait passer par toute la gamme des émotions dans «L’heure bleue». Il brille aussi dans le long métrage «Junior Majeur» et dans la série «L’Académie». Rencontre avec un jeune acteur qui a l’étoffe d’un grand.

Rémi, à quel âge avez-vous manifesté le désir de vous retrouver à l’écran?

À sept ans. Au début, c’est ma mère qui m’a proposé d’essayer, et j’ai accepté. Comme je décrochais des rôles dans des publicités, j’ai continué. J’avais du plaisir à me retrouver sur les plateaux. Quand je faisais des auditions, je ne m’attendais à rien. Puis, j’ai fait partie de «La classe de 5e», une émission qui a eu beaucoup de succès. Après, j’ai joué dans «30 vies», mais c’était encore juste pour le plaisir.

Quand avez-vous réalisé que vous souhaitiez être acteur?

C’est quand j’ai tourné le film «Les Pee-Wee 3D: L’hiver qui a changé ma vie». Durant le tournage, j’ai eu la chance de travailler avec Félixe Ross, qui était la coach des jeunes acteurs comme moi. Elle m’a appris à ne pas jouer des émotions, mais à les ressentir pour vrai. Ça m’a vraiment interpellé. C’était comme une thérapie. Le jeu est alors devenu une passion, et maintenant, j’en ai besoin.

Vos personnages dans «L’heure bleue» et «Junior Majeur» présentaient de grands défis pour vous. Quels étaient-ils?

Dans «Junior Majeur», j’ai dû faire des recherches, car j’ai des scènes où je suis sous l’effet de l’alcool et je voulais les rendre très réalistes. Ce n’était pas facile, mais je crois avoir réussi. Puis en ce moment, dans «L’heure bleue», j’ai des scènes assez intenses.

Je ne cacherai pas que j’ai eu des journées de tournage qui n’étaient pas faciles, car dès mon arrivée, je me mettais dans la peau de mon personnage. Je devenais parfois profondément triste... Pour moi, ces scènes ne se tournent pas avec une switch «on-off». Je fais beaucoup d’introspection et j’essaie de ne pas juger mes personnages.

En quoi vos personnages vous ressemblent-ils?

Dans «L’Académie», je n’ai pas la timidité et le manque d’assurance de Théo, mais j’ai son côté un peu bohème, contemplatif et sensible. J’ai aussi la drive de Joey dans «Junior Majeur», mais avec moins d’arrogance. Par contre, je me retrouve moins dans le personnage de Xavier dans «L’heure bleue»!

Ressentez-vous une pression face à votre jeune public qui vous perçoit comme un modèle?

C’est sûr que je veux dégager un message positif, mais je souhaite demeurer moi-même en restant le plus authentique possible. Par contre, si mes valeurs inspirent des jeunes, ça me fait plaisir.

Vous semblez avoir une grande passion pour le surf. Est-ce exact?

Oui! J’ai commencé à faire du surf à Habitat 67, il y a quatre ans. Après, je suis allé avec trois de mes amis au Nicaragua. C’était notre premier voyage de surf. Ensuite, j’ai fait de petits séjours d’une à trois journées dans le Maine, au New Hampshire, au Rhode Island, etc. J’ai récemment fait un voyage sac-à-dos d’un mois au Salvador, au Guatemala et au Mexique. J’ai surfé, j’ai escaladé des volcans et j’ai relaxé. J’ai eu une magnifique année 2017, et tout s’annonce bien pour 2018. Je suis très chanceux et très reconnaissant.

Les tournages des derniers mois ont dû vous demander beaucoup de temps et d’énergie. Avez-vous tout de même pu terminer vos études?

Mon DEC en sciences humaines. Mais durant la dernière année, j’ai dû faire un choix et mettre l’école de côté. Quand je fais quelque chose, je souhaite le faire le mieux possible. Avec les tournages, je savais que mon travail à l’école et celui que je faisais sur les plateaux allaient être moins bons, alors j’ai préféré me consacrer complètement à mes rôles. Je prends ça une année à la fois, mais pour être honnête, je n’ai pas de plan B. Être acteur est tout ce que je veux faire. Je veux vivre de cet art-là.

Rémi, votre père est maire de Lavaltrie, ville dans laquelle vous habitez. Quand papa est maire et que fiston est comédien, est-ce qu’on sent tous les regards sur soi?

J’ai grandi dans cette ville et j’y habite encore, donc tout le monde me connaît déjà un peu. Ce qui est drôle, c’est que maintenant, mes amis me taquinent en me disant que je ne suis plus l’acteur, mais bien le fils du maire. (rires) Jeune, je me souviens que mes amis et moi savions où se trouvait la maison du maire. Chaque fois qu’on passait devant, on se le rappelait. Mais maintenant, la maison du maire est celle où j’ai grandi. Ça me fait bizarre, mais je suis très content pour mon père. C’est un bel accomplissement.

Quand on est maire, c’est qu’on a le sort des autres à coeur. Votre sensibilité vous vient-elle de votre père?

Elle me vient de mon père et de ma mère. Je ne pourrai jamais être assez reconnaissant envers mes parents. C’est vraiment grâce à eux que j’arrive à garder les pieds sur terre. Ils m’ont bien encadré. Ce sont des gens sensibles, qui ont beaucoup de compassion. Ils m’ont toujours appris qu’on ne doit pas avoir peur de ses émotions, et c’est aujourd’hui quelque chose que je peux utiliser dans mon métier.

«L’heure bleue», le mardi à 21 h, à TVA.